Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da sanayi şirketlerinde bilançolar güçlü gelebilir
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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Keskintürk, BIST 30’un güçlü duruşuna dikkat çekerek, “Sanayi şirketlerinin ç. Çeyrek rakamlarının çok güçlü gelmesi bekleniyor” dedi.