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Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak

Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak
31.05.2021 | 15:06

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Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen A Para’da Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Gökşen, enflasyondaki risklerin genel olarak yukarı yönlü devam ettiğini ifade ederek, “Mayıs ayındaki enflasyonun Nisan’ın üzerine çıkıp çıkmayacağı kritik olacak” dedi.

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