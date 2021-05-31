Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak
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Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen A Para’da Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Gökşen, enflasyondaki risklerin genel olarak yukarı yönlü devam ettiğini ifade ederek, “Mayıs ayındaki enflasyonun Nisan’ın üzerine çıkıp çıkmayacağı kritik olacak” dedi.