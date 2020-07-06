Video Ekonomide Bugün Paranın Yönü | 06.07.2020

Paranın Yönü | 06.07.2020

Paranın Yönü | 06.07.2020
06.07.2020 | 17:58

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OTOMATİK OYNAT

Paranın Yönü | 06.07.2020 52:36
Paranın Yönü | 06.07.2020 06.07.2020 | 17:58
Coşar: 115 binin üzerinde borsada yükseliş trendi sürer 02:18
Coşar: 115 binin üzerinde borsada yükseliş trendi sürer 06.07.2020 | 17:11
Faiz indirimleri 2020'de sürecek mi? 06:02
Faiz indirimleri 2020'de sürecek mi? 06.07.2020 | 17:04
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Havacılık hisselerinde yükselişin anahtarı A'Para'da açıklandı 02:26
Havacılık hisselerinde yükselişin anahtarı A'Para'da açıklandı 06.07.2020 | 15:45
Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? 02:35
Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? 06.07.2020 | 15:31
Borsada yeni haftada hedef ne? 03:10
Borsada yeni haftada hedef ne? 06.07.2020 | 13:33
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Bircan: Ekonomiler üzerinde ikinci dalga yaşanma ihtimali düşük 06.07.2020 | 08:21
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Ekonominin nabzını tutan program Paranın Yönü, hafta içi her gün saat 17:00'de A Para'da!

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