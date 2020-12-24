Prof. Dr. Abuzer Pınar: Üreten sektörlerin harekete geçebilmesi için kurda bir istikrar lazım
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abuzer Pınar A Para’da Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Pınar, faiz düşünce kur üzerinden maliyet enflasyonu oluştuğunu belirterek, “Üreten sektörlerin harekete geçebilmesi için kurda bir istikrar lazım” dedi.