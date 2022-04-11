Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz kurları ve enflasyon mesajı | Video

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken döviz kurları ve enflasyon mesajı geldi. Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur" dedi.