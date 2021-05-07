Stratejist Selçuk Gönençler: Yatırımcılar ‘Kar al’ seviyesi belirlemeli

Stratejist Selçuk Gönençler A Para’da Borsa İstanbul’da halka arzları değerlendirdi. Gönençler, alınan hissenin doğru yerde alınıp doğru yerde satılmadığı sürece sürdürülebilir bir kazanç ortaya çıkmayacağını belirterek, “Yatırımcılar her halka arzda mutlaka bir ‘Kar al’ seviyesi belirlemeli” dedi.