Üzeyir Doğan: Altında 2050 dolara kadar her yükseliş satış fırsatı

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan A Para’da yayına katılarak altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Doğan, ons altında 2050 dolara doğru her yükselişin satış fırsatı olduğunu belirterek “Altında geçen seneki trendi görmemiz için salgın ile ilgili çok ciddi belirsizliklerin oluşması lazım” dedi.