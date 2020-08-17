Yıldırım: Tahmin edilebilir döviz kuru büyümeyi pozitif etkiler
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A Para'da, Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, piyasaların gündemini değerlendirdi. Yıldırım, döviz kurunun tahmin edilebilir olması büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ifade ederek, “Merkez Bankası, hem enflasyonu hem de büyümeyi tahmin edilebilir bir noktaya çekmeye çalışıyor” dedi.