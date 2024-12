Hukuk tehdit altında

İsrail'in 423 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı alan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Tomoko Akane yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı. Mahkemenin 124 üyesine yönelik yıllık konuşmasını yapan Tomoko Akane, "Büyük bir tehdit altındayız. Uluslararası hukuk çiğnenmek isteniyor. İnsanlık tarihi için bir dönüm noktasındayız. Hukuku çiğnetmeyeceğiz" dedi.Japon hukukçu Akane, tehditlerin kimden geldiğine dair herhangi bir ülke ismi vermedi. Ancak Gazze Kasabı Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararının ardından ABD'den UCM'ye ve üyelerine ekonomik yaptırım tehditleri gelmişti. ABD'li senatörler UCM savcılarına ve aile fertlerine seyahat kısıtlaması gibi yaptırım mesajları açıklamıştı. Hatta ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni üstü kapalı şekilde askeri müdahaleyle tehdit etti. Cotton, 22 yıl önce çıkarılan 'Lahey İşgal Yasası'nı hatırlattı. ABD müttefiki sivilleri ve siyasetçileri de koruması altına alan yasa, ABD'ye bir vatandaşı veya müttefikini UCM hapishanesinden kurtarmak için "her türlü gerekli ve uygun adımı atma" hakkı veriyor.UCM Başsavcısı Kerim Han da mahkemenin son 18 ayda, kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda topladığından daha fazla delil ve bilgi topladığını bildirdi. Mahkemenin son yıllarda çalışma kapasitesinin ve hızının arttığını vurgulayan Han, "Mahkemede halihazırda bulunan 30 tutuklama emrinin 18'i son 3 yılda çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü ve eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrungalos da UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyulmamasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinlilerin meşru haklarını korumak için çalıştığını belirterek, "Gazze Şeridi'nde acil insani müdahaleye ihtiyacımız var" dedi.Ülkesinde yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade vereceği adresin değiştirildiği ortaya çıktı. Times of Israel sitesinin haberine göre Gazze Kasabı Netanyahu, başkent Tel Aviv'deki bir sığınakta ifade verecek. Netanyahu'nun suikast korkusuyla kafasını sığınaklardan çıkaramadığı biliniyor.