Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
10:56
Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: “Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!”
Dün ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'da görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından Cumhuriyetçi lider, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. Trump'ın tavrı dünya medyasına bomba gibi düştü. Özellikle durumdan tedirgin olan Yunan basını dikkat çeken başlıklara imza attı.