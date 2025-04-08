Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: “Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!”

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Cumhuriyetçi lider, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." dedi.