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Haberler Galeri Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: “Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!”
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:56

Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: “Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!”

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington'da görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından Cumhuriyetçi lider, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. Trump'ın tavrı dünya medyasına bomba gibi düştü. Özellikle durumdan tedirgin olan Yunan basını dikkat çeken başlıklara imza attı.

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Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere dün Washington'a gitti. Trump, Netanyahu ile görüşmesinde Suriye konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti.

Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Cumhuriyetçi lider, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." dedi.

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Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!

ABD Başkanı'nın bu sözleri dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Yunan basınındaki bazı haber kuruluşları ise durumdan rahatsız oldu.

Naftemporiki gazetesi, "Trump, Netanyahu'nun huzurunda Erdoğan'ı övdü" başlıklı haberinde ABD Başkanı'nın Siyonist liderin yanında Başkan Erdoğan'ı övmesine geniş yer verdi.

Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!

Haberde, Başkan Erdoğan'ın çok güçlü ve zeki bir adam olduğuna dair Trump övgüsünün altı çizildi.

Trump’ın sözleri dünya medyasında! Yunan basınında panik manşetleri: Başkan Erdoğan kimsenin yapamadığını yaptı!

TO BMHA haber kuruluşu, Trump'ın Başkan Erdoğan'ı övmesinden rahatsız oldu.

TO BMHA haberinde, "ABD Başkanı, Türk mevkidaşını Suriye konusunda övdü ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu makul olmaya çağırdı" ifadelerini kullandı.