Dilan ve Engin Polat kara para aklama suçundan hakim karşısında: Duruşmada dikkat çeken gizli tanığın ifşası skandalı!

"DELİL BELGELERİMİ MAHKEMEYE SUNACAĞIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Aygün Y., "Mustafa Özalp ile ilgili elimde belgeler var. Bunları bir hafta içinde mahkemeye sunacağım. Spor müsabakalarında Engin ve Dilan Polat'ın güzellik merkezlerinin reklamları vardı. Mustafa tüm illegal işleri sosyal medya üzerinden bana veriyordu. Anlaşamadığı insanların sosyal medya hesaplarını kapattırıyorlardı. Neslin Güngen'in de hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamı istedi. Yunus Sedat Aydın ile Mustafa Özalp haftanın 5 günü birlikteler. Mustafa Özalp telefon tamircisiydi" dedi.