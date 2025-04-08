Dilan ve Engin Polat kara para aklama suçundan hakim karşısında: Duruşmada dikkat çeken gizli tanığın ifşası skandalı!

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 40'ar yıla kadar hapsini istemişti.
4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz 4 Eylül 2023 günü Polatlar davasının ilk celsesi görülmüş, 3 gün süren duruşmada Polatlar ve beraberindeki 28 sanığın savunmaları mahkemece dinlenmişti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk celsesi, adliyenin konferans salonunda başlamış, 3 günün sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle tahliyelerine hükmetmişti.
DİLAN POLAT DURUŞMAYA KATILMADI
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 28 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü celsesi, saat 10.30 itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi Konferans Salonu'nda başladı. Duruşmaya sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat, Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Can Doğu katılırken Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gelmediği görüldü.
GİZLİ TANIĞIN DEŞİFRE RİSKİ
Duruşmada bugün gizli tanığın dinlenmesi planlanıyordu ancak mahkeme başkanı celse başında konuyla ilgili açıklama yaptı. Duruşmada gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde dinleneceğine dair bilginin UYAP sistemine yüklendiği ve bu bilginin avukatlar tarafından görülmesinin kimliğinin deşifre olma riskini doğurduğu, bu nedenle mahkemenin gizli tanığın bugünkü duruşmada dinlenmemesine karar verdiği belirtildi.
"DELİL BELGELERİMİ MAHKEMEYE SUNACAĞIM"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Aygün Y., "Mustafa Özalp ile ilgili elimde belgeler var. Bunları bir hafta içinde mahkemeye sunacağım. Spor müsabakalarında Engin ve Dilan Polat'ın güzellik merkezlerinin reklamları vardı. Mustafa tüm illegal işleri sosyal medya üzerinden bana veriyordu. Anlaşamadığı insanların sosyal medya hesaplarını kapattırıyorlardı. Neslin Güngen'in de hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamı istedi. Yunus Sedat Aydın ile Mustafa Özalp haftanın 5 günü birlikteler. Mustafa Özalp telefon tamircisiydi" dedi.
SANIKLARDAN "İFTİRA" ÇIKIŞI
Sanık Can Polat tanık beyanına karşı "Cezaevinde canı sıkılmış gelmiş" şeklinde beyanda bulunurken Engin Polat, Ahmet Gün, Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu diğer sanıklar da tanığı tanımadıklarını ve söylediklerini kabul etmediklerini, tanık beyanlarının iftira niteliğinde olduğunu söyledi.
"MALLARIMIZ ÜZERİNDEKİ TEDBİR KALDIRILSIN"
Duruşmadaki savunmasında sanık Engin Polat, "Talebim onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Bu vebal çok ağır. Kayyumların ve tedbirlerin müesseselerimden kalkmasını istiyorum" dedi. Sanık Sezgin Polat ise "Ben artık her şeyden vazgeçtim. Sağlık problemlerimle uğraşıyorum. Çocuklarım işlerinin başına geçsinler. Tüm kamuoyu da bizim nasıl aile olduğumuzu görecek. Bize işimizi geri verin" şeklinde konuştu.
DAVA ERTELENDİ
Duruşma sonu mahkeme sanıkların ve sanık avukatlarının tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik taleplerinin reddine ve gizli tanıdığın gelecek celse dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.