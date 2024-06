Kitap künyesi yazma sanatı, akademik çalışmaların ve bilgi paylaşımının temel taşlarından biridir. Doğru bilgiler, tutarlılık, yazım ve noktalama kuralları ile kaynak türüne uygun formatların kullanılması, künyelerin etkinliğini artırır. Kitap künyeleri, akademik dürüstlüğün korunmasında ve bilgi paylaşımının etkinliğinde önemli bir rol oynar. Kitap künyesi nasıl yazılır, eser künyesi nedir ve nasıl hazırlanır gibi sorulara bu yüzden dikkat edilmelidir.

Kitap Künyesi Nasıl Yazılır?

Kitap künyesi yazarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar ve formatlar vardır. Akademik çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan referans stilleri arasında APA (AmericanPsychological Association), MLA (Modern Language Association), Chicago ve Harvard stilleri bulunmaktadır. İşte bu stillere göre kitap künyesi yazma örnekleri:

1. APA Stili:

o Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Kitabın Başlığı (italik). Yayın Yeri: Yayıncı.

o Örnek:

▪ Smith, J. (2020). Understanding Psychology. New York: HarperCollins.

2. MLA Stili:

o Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Başlığı (italik). Yayıncı, Yayın Yılı.

o Örnek:

▪ Smith, John. Understanding Psychology. HarperCollins, 2020.

3. Chicago Stili:

o Yazarın Soyadı, Adı. Kitabın Başlığı (italik). Yayın Yeri: Yayıncı, Yayın Yılı.

o Örnek:

▪ Smith, John. Understanding Psychology. New York: HarperCollins, 2020.

4. Harvard Stili:

o Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., Yayın Yılı, Kitabın Başlığı (italik), Yayıncı, Yayın Yeri.

o Örnek:

▪ Smith, J., 2020, Understanding Psychology, HarperCollins, New York.

Eser Künyesi Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Eser künyesi, kitap künyesinden daha geniş bir kavram olup, sadece kitapların değil, makalelerin, dergilerin, raporların ve diğer yayın türlerinin de tanımlanmasını sağlar. Eser künyesi, eserin kimliğini oluşturan ve onun doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlayan bilgileri içerir. Eser künyesi, kitap künyesinde olduğu gibi yazarın adı, eserin başlığı, yayın yılı, yayın yeri ve yayıncı adı gibi bilgileri içerir, ancak ek olarak makale başlığı, dergi adı, cilt ve sayı numarası gibi bilgileri de kapsar.

Eser künyesi hazırlarken, eserin türüne göre farklı bilgiler eklenir. Örneğin, bir makale için dergi adı, cilt ve sayı numarası gibi bilgiler gereklidir. İşte çeşitli eser türlerine göre künyelerin nasıl hazırlanacağına dair örnekler:

1. Kitap:

o APA Stili: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Kitabın Başlığı (italik). Yayın Yeri: Yayıncı.

o Örnek:

▪ Smith, J. (2020). Understanding Psychology. New York: HarperCollins.

2. Dergi Makalesi:

o APA Stili: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı (italik), Cilt(Sayı), Sayfa Numaraları.

o Örnek:

▪ Brown, T. (2019). Cognitive Development in Adolescence. Journal of DevelopmentalPsychology, 34(2), 123-145.

3. Kitap Bölümü:

o APA Stili: Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm Başlığı. In Editörün Adı (Ed.), Kitabın Başlığı (italik) (sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayıncı.

o Örnek:

▪ Davis, P. (2018). Social Interaction in Childhood. In R. Johnson (Ed.), Handbook of Child Psychology (pp. 45-67). London: Routledge.

4. Rapor:

o APA Stili: Kurum Adı. (Yayın Yılı). Rapor Başlığı (italik) (Rapor No. xxx). Yayın Yeri: Yayıncı.

o Örnek:

▪ World Health Organization. (2019). Global Health Statistics 2019 (Report No. 123). Geneva: WHO.

Kitap künyesi ve eser künyesi, akademik çalışmaların, bibliyografyaların ve çeşitli katalogların temel taşlarından biridir. Doğru bir şekilde hazırlanmış künyeler, kaynakların tanımlanmasını ve referans gösterilmesini kolaylaştırır.