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Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:51

Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!

Son dakika: Kadıköy'deki bit pazarında İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi(15)'yi bıçaklayarak ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan iki çocuk sanık için yargı vakti geldi. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görülecek. Duruşmaya Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, çocuk sanıklar ve taraf avukatları hariç kimsenin alınmayacağı öğrenilirken mahkeme salonunun bulunduğu koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!

Son dakika: Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı.

Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!

Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken 18 yaşından küçük şüpheliler B.B.(15) ve U.B.(16) ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

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Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!

24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırladığı iddianamede şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!

İddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, mahkeme tensip zaptında iki sanığın tutukluluk halinin devamına, Mattia'nın ailesi ve tanıkların ilk celseye zorla getirilmesine karar vermişti.

Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!

MATTIA'NIN SEVENLERİ ADLİYEDE

Mattia Ahmet Minguzzi'yi hayattan koparan çocuk sanıklar U.B.(16) ve B.B.(15) için yargı vakti geldi. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün saat 10.00 itibarıyla başladı.