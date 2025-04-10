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Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:51
Son dakika: Kadıköy'deki bit pazarında İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi(15)'yi bıçaklayarak ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan iki çocuk sanık için yargı vakti geldi. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görülecek. Duruşmaya Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, çocuk sanıklar ve taraf avukatları hariç kimsenin alınmayacağı öğrenilirken mahkeme salonunun bulunduğu koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.