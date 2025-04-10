Son Dakika Haberler: Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi: Katiller için hesap vakti geldi!

24 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırladığı iddianamede şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.