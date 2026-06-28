Emekli ve memurun gözü enflasyonda

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu hafta 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Bu veriyle birlikte zam oranı netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zamma ulaştı.

ZAM ORANI NE OLACAK?

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1.36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18.19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18.19'luk zammı garantileyecek. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13.93 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 70 bin 511 TL'ye, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ise 23 bin 638 TL olacak. Haziran enflasyonu yüzde 2.05 olarak açıklanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14.71 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 70 bin 994 TL'ye, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 800 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarının temmuzda açıklanacak enflasyon oranına göre otomatik olarak güncelleneceğini, vatandaşın alım gücünü koruyacaklarını belirtti. Yılmaz, refah payına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Emekli ve memur maaş artışlarında otomatik bir sistem var. Enflasyon oranı neyse maaşlara yansıtılıyor. Temmuz enflasyonu açıklandıktan sonra memur ve emekli maaşları buna göre şekillenecek. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var." En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ise farklı bir mekanizmaya tabi olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda yasal düzenleme gerektiğini vurgulayarak, "En düşük emekli aylığının artırılması kanunla yapılabiliyor. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli çalışmayı yapacaktır" dedi.