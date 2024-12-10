SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı başladı: Asgari ücret zammı 2025 yılında ne kadar olacak?

Son dakika haberi: İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında saat 16:00'da başladı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Işıkhan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Çalışmalara başlayacağız. Rakamlar üzerine şu an konuşmak için çok erken.

Mutlaka bir rakam olacak, aralık ayının sonuna geldiğimizde. Tespit Komisyonumuz nihai kararı verdiğinde milletimizin bilgisine sunacağız. Daha önce başarıyla, sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de hükümet temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloga çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogda çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanımız asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız.

