SON DAKİKA! Emekli zam farkları için tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından emeklli zam farklarının ödeneceği tarihi açıkladı. En düşük emekli maaşın a yönelik düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından SSK Bağkur zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır.

Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecektir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör