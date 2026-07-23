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Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:04 Son Güncelleme: 23.07.2026 12:17

SON DAKİKA! Emekli zam farkları için tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam farkı ödemeleri için tarih belli oldu. Emekli zam farkları yarın yani 24 Temmuz'da yatırılacak.

SON DAKİKA! Emekli zam farkları için tarih belli oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından emeklli zam farklarının ödeneceği tarihi açıkladı. En düşük emekli maaşın a yönelik düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından SSK Bağkur zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır.

Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecektir.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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