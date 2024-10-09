AŞK SÖZLERİ - Sevgiliye Ve Eşe En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik, Etkileyici, Duygusal Aşk Sözleri

➳Her sabah gözlerimi sana açmak istiyorum. Kalbime girdiğin ilk günden beri sana uyanmalarım hiç değişmedi.

➳Farz et ki bu aşk adını kalbime mühürledi, adını dilimde sakladı.

➳Sevgilim, seninle bir hayat geçirmek değil sensiz bir hayat geçirmemek istiyorum.

➳Bir ömrüm daha olsa seni daha erken bulurum. Geçirdiğimiz tüm yıllar saatlere, günlere saniyelere dönüşüyor. Seni sevmeye doyamıyorum.