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Haberler Galeri Aydın Nazilli seçim sonuçları! YSK Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:46

Aydın Nazilli seçim sonuçları! YSK Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Aydın Nazilli seçim sonuçları 2024 ilçede ikamet eden seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Nazilli seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı 162 bin 74 nüfuslu ilçenin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Oy verme süreci ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasağı kaldırıldıktan sonra sandıklardan çıkan veriler, 31 Mart akşamı YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşılacak. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri il il, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları tüm detaylarıyla sabah.com.tr üzerinden yayınlanacak. İşte, YSK ile Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.

Aydın Nazilli seçim sonuçları! YSK Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenleniyor. 5 yıl görevde olacak yeni büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla belirlenecek. Oy kullanma işlemi ardından sandıklar açılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nın (YSK) seçim yasağını kaldırmasının akabinde oy oranları paylaşılacak. 31 Mart akşamı Aydın Nazilli seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilebilecek. YSK'dan alınan anlık veriler ışığında Nazilli seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK ile Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

AYDIN NAZİLLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Aydın Nazilli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Aydın Nazilli seçim sonuçları! YSK Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NAZİLLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Esat Ergüler

CHP: Ertuğrul Tetik

İYİ Parti: Cüneyt Korkmaz

DEM Parti: Besriye Tekgür

Yeniden Refah Partisi: Emin Eser

Aydın Nazilli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Nazilli seçim sonuçları! YSK Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Aydın'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bozdoğan Seçim Sonuçları

Buharkent Seçim Sonuçları

Çine Seçim Sonuçları

Didim Seçim Sonuçları

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Sultanhisar Seçim Sonuçları

Yenipazar Seçim Sonuçları

Aydın Nazilli seçim sonuçları! YSK Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Aydın Nazilli'de AK Parti Esat Ergüler, CHP Ertuğrul Tetik, İYİ Parti Cüneyt Korkmaz, DEM Parti Besriye Tekgür, Yeniden Refah Partisi Emin Eser, TİP Akın İbil, Zafer Partisi Firdes Esmer, Memleket Ali Çetinkaya, DSP Elif Bora, TKP Kutlu Gerçek Delikan Çoban ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aydın Nazilli seçim sonuçları! YSK Nazilli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NAZİLLİ MAHALLELERİ

Nazilli'de 82 mahalle vardır:

Akpınar

Aksu

Altıntaş

Apaklar

Arslanlı

Aşağıörencik

Aşağıyakacık

Aydoğdu

Bağcıllı

Bayındır

Beğerli

Bekirler

Bereketli

Bozyurt

Cumhuriyet

Çapahasan

Çatak

Çaylı

Çobanlar

Dallıca

Demirciler

Dereağzı

Derebaşı

Dualar

Dumlupınar

Durasıllı

Esenköy

Esentepe

Eycelli

Gedik

Gedikaltı

Güzelköy

Hamidiye

Hamzallı

Hasköy

Haydarlı

Hisarcık

Işıklar

İsabeyli

İstiklal

Kahvederesi

Karaçay

Karahallı

Kardeşköy

Kaşıkçılar

Kavacık

Kestel

Ketendere

Ketenova

Kırcaklı

Kızıldere

Kocakesik

Kozdere

Kurtuluş

Kuşçular

Mescitli

Ocaklı

Ovacık

Pınarbaşı

Pirlibey

Prof.Muammer Aksoy

Rahmanlar

Sailer

Samailli

Sevindikli

Sümer

Şimşelli

Şirinevler

Toygar

Turan

Uzunçam

Yalınkuyu

Yaylapınar

Yazırlı

Yellice

Yeni

Yeni Sanayii

Yeşil

Yeşilyurt

Yıldıztepe

Yukarıörencik

Zafer

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