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Haberler Galeri SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Samsun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:33

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Samsun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü seçmenler vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmek üzere sandık başındaki yerlerini alacaklar. YSK verilerine göre yurt içinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerin yeni yöneticileri belli olacak. Samsun Büyükşehir Belediye başkan adaylığına AK Parti'den Halit Doğan, CHP'den Cevat Öncü, İyi Parti'den İmren Nilay Tüfekci'nin aday çıktığı seçimde Samsun seçim sonuçları 31 Mart'ta belli olacak. Seçim günü dakika dakika Samsun seçim sonuçları canlı ve güncel sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. Samsun yerel seçim sonuçları, Samsun seçim sonucuna ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile Samsun Seçim sonuçları 2024 takip ekranı

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Samsun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Samsun seçim sonuçları 2024 yerel seçimleri dolayısıyla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacak. Yurt genelinde seçmenlerin oy kullanacağı seçimde Samsun seçim sonuçları araştırılıyor. Samsun 31 Mart seçim sonuçları da YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından sabah.com.tr seçim sonuçları sayfasından kontrol edilebilecek. İşte sabah.com.tr Samsun 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Samsun seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Samsun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

Ak Parti: Halit Doğan

Chp: Cevat Öncü

İyi Parti: İmren Nilay Tüfekci

Yeniden Refah Partisi: Adem Güney

Zafer Partisi: Bozkurt Oğuz Sınar

Dem Parti: İnci Aydın

Samsun Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı Ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Samsun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Samsun'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Atakum Seçim Sonuçları

Canik Seçim Sonuçları

İlkadım Seçim Sonuçları

Tekkeköy Seçim Sonuçları

19 Mayıs Seçim Sonuçları

Alaçam Seçim Sonuçları

Asarcık Seçim Sonuçları

Ayvacık Seçim Sonuçları

Bafra Seçim Sonuçları

Çarşamba Seçim Sonuçları

Havza Seçim Sonuçları

Kavak Seçim Sonuçları

Ladik Seçim Sonuçları

Salıpazarı Seçim Sonuçları

Terme Seçim Sonuçları

Vezirköprü Seçim Sonuçları

Yakakent Seçim Sonuçları

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Samsun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Samsun'da AK Parti'den Halit Doğan, CHP Cevat Öncü, İYİ Parti İmren Nilay Tüfekci, Yeniden Refah Partisi Adem Güney, Dem Parti İNCİ AYDIN Ve Zafer Partisi BOZKURT OĞUZ SINAR

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Samsun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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