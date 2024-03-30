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Haberler Galeri Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları! YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:10

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları! YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından yayınlanacak. Bu kapsamda Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları da anlık olarak takip edilecek. Sandıklardan çıkan oyları anbean incelemek için aşağıda yer alan YSK Tekirdağ Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. Seçime ilişkin detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları! YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları il il ilçe ilçe seçimi takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından yayınlanacak. Sandıklar kapandıktan sonra bir süre YSK yayın yasağı devam edecek. Seçim akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte YSK anlık verileri aktaracak. Böylece oy oranları anbean takip edilebilecek. İşte YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları! YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Gökhan Saygı

CHP: Volkan Nallar

İYİ Parti: Barış Bilge

DEM Parti: Nesip Güneş

Yeniden Refah: Ali Rıza Özen

BBP: Mesut Uçar

Zafer Partisi: Ceren Bilir

Tekirdağ Süleymanpaşa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları! YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Tekirdağ'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Çerkezköy‎ Seçim Sonuçları
Çorlu‎ Seçim Sonuçları
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Hayrabolu‎ Seçim Sonuçları
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Malkara Seçim Sonuçları
Marmara Ereğlisi‎ Seçim Sonuçları
Muratlı‎ Seçim Sonuçları
Saray Seçim Sonuçları
Süleymanpaşa‎ Seçim Sonuçları

Şarköy Seçim Sonuçları

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları! YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Tekirdağ AK Parti Gökhan Saygı, CHP Volkan Nallar, İYİ Parti Barış Bilge, DEM Parti Nesip Güneş, Yeniden Refah Ali Rıza Özen, BBP Mesut Uçar, Zafer Partisi Ceren Bilir ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları! YSK Süleymanpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SÜLEYMANPAŞA MAHALLELERİ

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 78 mahalle vardır:

100. Yıl

Ahmedikli

Ahmetçe

Akçahalil

Altınova

Araphacı

Aşağıkılıçlı

Atatürk

Avşar

Aydoğdu

Bahçelievler

Banarlı

Barbaros

Bıyıkali

Cumhuriyet

Çanakçı

Çınarlı

Çiftlikönü

Dedecik

Değirmenaltı

Demirli

Doğrukaracamurat

Ertuğrul

Evciler

Ferhadanlı

Gazioğlu

Generli

Gündüzlü

Güveçli

Hacıköy

Husunlu

Hürriyet

Işıklar

İnecik

İstiklal

Karabezirgan

Karacakılavuz

Karaçalı

Karadeniz

Karaevli

Karahalil

Karahisarlı

Karansıllı

Kaşıkçı

Kayı

Kazandere

Kılavuzlu

Kınıklar

Köseilyas

Kumbağ

Mahramlı

Naipköy

Namık Kemal

Nusratfakı

Nusratlı

Oğuzlu

Ormanlı

Ortaca

Ortacami

Oruçbeyli

Osmanlı

Otmanlı

Selçuk

Semetli

Seymenli

Taşumurca

Tatarlı

Topağaç

Vatan

Yağcı

Yavuz

Yayabaşı

Yazır

Yenice

Yeniköy

Yukarıkılıçlı

Yuva

Zafer

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