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18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi kutlanıyor! 18 Mart Çanakkale'de okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
07:31
18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi kutlanıyor! 18 Mart Çanakkale'de okullar tatil mi?
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken, bu tarihi zafer her yıl büyük bir coşkuyla anılıyor. 1915'te kazanılan bu büyük zafer, aynı zamanda Şehitleri Anma Günü olarak da anlam taşıyor. Vatandaşlar, özellikle öğrenciler ve çalışanlar, "18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Çanakkale Zaferi'nin önemi ve anlamı vurgulanırken, resmi tatil takvimi de merak konusu. Peki, 18 Mart hangi güne denk geliyor ve resmi tatil ilan edildi mi? İşte detaylar…