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Haberler Yaşam 18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:02

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken, bu tarihi zafer her yıl büyük bir coşkuyla anılıyor. 1915'te kazanılan bu büyük zafer, aynı zamanda Şehitleri Anma Günü olarak da anlam taşıyor. Vatandaşlar, özellikle öğrenciler ve çalışanlar, "18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Çanakkale Zaferi'nin önemi ve anlamı vurgulanırken, resmi tatil takvimi de merak konusu. Peki, 18 Mart hangi güne denk geliyor ve resmi tatil ilan edildi mi? İşte detaylar…

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü yaklaşırken, resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, bu özel günün tatil kapsamına girip girmediğini araştırıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? İşte merak edilen detaylar…

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil kapsamında bulunmuyor.

Bu nedenle okullar ve kamu kuruluşları olağan çalışma düzenlerini sürdürecek. Ancak, Çanakkale'de bazı özel uygulamalar yapılabilir.

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18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME ARA!

Çanakkale Valiliği'nden alınan bilgiye göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

18 Mart 1915, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini dünyaya kanıtladığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gündür. Osmanlı Devleti'ne karşı birleşen İtilaf Devletleri, Boğaz'ı geçerek İstanbul'u ele geçirmek istese de Türk ordusunun destansı direnişi karşısında ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği büyük fedakârlığın simgesidir. 18 Mart, her yıl Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlanarak, vatan uğruna can veren kahramanlar saygıyla anılır.

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

RESMİ TATİL KAPSAMINDAKİ GÜNLER

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı