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18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 15.03.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
15:41
18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi
18 Mart 1915'te gerçekleşen Çanakkale Deniz Zaferi her yıl kutlanıyor ve Şehitleri Anma Günü olarak ikinci bir anlam kazanıyor. Çanakkale Zaferi'nin anlamı ve önemi ile birlikte resmi tatil takvimi de takip edilmeye başladı. 18 Mart'ta okullar tatil mi sorusu en çok merak edilenler arasında. Peki; 18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?