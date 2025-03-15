18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 Mart resmi tatil mi merak ediliyor. Salı gününe denk gelen bu özel gün için etkinliklere katılmak isteyenlerin ve öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Türkiye'nin dört bir yanında planlar yapıldı. Peki, 18 Mart'ta okullar tatil mi?