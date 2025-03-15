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Haberler Yaşam 18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 15.03.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 15:41

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 Mart 1915'te gerçekleşen Çanakkale Deniz Zaferi her yıl kutlanıyor ve Şehitleri Anma Günü olarak ikinci bir anlam kazanıyor. Çanakkale Zaferi'nin anlamı ve önemi ile birlikte resmi tatil takvimi de takip edilmeye başladı. 18 Mart'ta okullar tatil mi sorusu en çok merak edilenler arasında. Peki; 18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 Mart resmi tatil mi merak ediliyor. Salı gününe denk gelen bu özel gün için etkinliklere katılmak isteyenlerin ve öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Türkiye'nin dört bir yanında planlar yapıldı. Peki, 18 Mart'ta okullar tatil mi?

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor.

Buna göre okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzenlerine devam edecek. Ancak Çanakkale için durum farklılık gösteriyor.

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18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

18 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de okullara bir gün süreyle ara verilecek. Çanakkale Valiliği okulların tatil olacağını böyle duyurdu:

"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Cevat Paşa'nın komutanlığında zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gün ve onun vesilesiyle kurtuluş mücadelesindeki şehitleri anma günü bu tarihin anlam ve önemini ifade ediyor.

18 Mart resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlamı ve önemi

RESMİ TATİL KAPSAMINDAKİ GÜNLER

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı