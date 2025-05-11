Haberler
Yaşam
19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:24
19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Bu özel bayram resmi tatiller listesinde yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmıştır. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte, 19 Mayıs 2025 anlamı ve önemi...