19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanan bu bayramın bu yıl hangi güne denk geldiği merak konsu oldu. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...