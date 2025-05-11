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Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:24

19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Bu özel bayram resmi tatiller listesinde yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmıştır. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte, 19 Mayıs 2025 anlamı ve önemi...

19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanan bu bayramın bu yıl hangi güne denk geldiği merak konsu oldu. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.

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19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?

Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bankalar, noterler ve birçok kamu kurum ve kuruluşu da 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.

19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

İşte, resmi tatiller:

19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar tatil mi?
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA