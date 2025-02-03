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6 Şubat'ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
16:39
6 Şubat'ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde, deprem bölgesinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük hasara sebep olmuştu. Geçtiğimiz yıl depremin yıl dönümü sebebiyle bazı illerde eğitime bir günlük ara verilmişti. Bu noktada deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler ve veliler Şubat'ta okullar tatil mi edildi, okul var mı sorularıyla araştırmalara başladı.