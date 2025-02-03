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Haberler Yaşam 6 Şubat'ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:39

6 Şubat'ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde, deprem bölgesinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük hasara sebep olmuştu. Geçtiğimiz yıl depremin yıl dönümü sebebiyle bazı illerde eğitime bir günlük ara verilmişti. Bu noktada deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler ve veliler Şubat'ta okullar tatil mi edildi, okul var mı sorularıyla araştırmalara başladı.

6 Şubat’ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla il valiliklerinin kararıyla geçtiğimiz yıl eğitim öğretim faaliyetlerine 1 günlük ara verilmişti. Bu yıl da valiliklerden gelen açıklamalar takip edilirken Adıyaman Valiliği asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin anısına eğitime 1 gün süre ile ara verileceğini açıkladı. Peki, 6 Şubat'ta okullar tatil mi edildi, hangi illerde?

6 Şubat’ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!

6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta okulları tatil etme kararı almıştı. Bu sene için ise Adıyaman ilinden tatil haberi geldi.

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6 Şubat’ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!

6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

6 Şubat’ta okullar tatil mi, deprem bölgesinde 6 Şubat’ta okul var mı? Valilik açıkladı!

Diğer illerden ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme olması halinde detaylar haberimize eklenecek.

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