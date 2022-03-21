Kısa Ve Uzun Aşk Sözleri

Mevlana'ya sormuşlar "sevgili" nasıl olmalı diye. Sevilecek biri olmadığı zamanlarda bile seni sevmeli. Sarılacak biri olmadığı zamanlarda bile sana sarılmalı, dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı.

Seni gördüğüm ilk gün, kaderimin en güzel bölümü olduğunu anladım.