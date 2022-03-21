Aşk sözleri söylemek bir aşığın sevdiğine gönlünden geçenleri aktarmak için başvurduğu yegane yoldur. Sosyal bir varlık olan insan, duygu ve düşüncelerini en iyi kelimelerle ifade edebilir. Hislerini sözcüklere dökmek konusunda yeterince iyi olmayan kişiler ise bu konuda yazılmış şiirlerden alıntılarla eşe, flörte, sevgiliye romantik aşk sözleri söylemeyi tercih eder. Sevgiyle ilgili şiirler, aşka dair söylenmiş güzel sözler bu konuda kişinin imdadına yetişir. İşte kısa ve uzun seçenekli, romantik, etkileyici ve anlamlı aşk sözleri, mesajları ve sevgi sözcükleri…