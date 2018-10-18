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(Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:55
Aşk Sözleri (Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

Eşinize, sevgilinize ya da güzel duygular beslediğiniz bir kişiye aşk sözleri göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Sevmek, en güzel tutkulardan bir tanesidir. Karşınızdaki kişiyi belki de gün içerisinde her dakika düşünmenize neden olabilir. Bu da 'aşk' adı verilir.

Yüz yüze ya da mesaj atmak istediğiniz anlarda duygularınızı dışarıya dökemediğiniz anlar mutlaka oluyordur. Ona güzel bir cümle kurmak isteseniz de bunu başaramayabilirsiniz. Bu başlık altından güzel, duygusal, romantik aşk sözleri ve mesajları ile düşüncelerinize tercüman oluyoruz.

Telefondan göndermek isteyebileceğiniz resimli kısa ve uzun seçenekleri ile yine burada.

Aşk Sözleri (Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

İşte 2018 yılında en çok beğenilen aşk sözü seçenekleri;

Sensiz bir hayat, ellerini tutmadan geçen bir ömür, gülen yüzünü göremediğim bir bahar... Her anım seninle, sen olmasaydın eksik olurdum, yok olurdum. Gözlerin hep bana baksın, ellerin hep benim ellerimi tutsun seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın iyi ki benimlesin.

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Aşk Sözleri (Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

Yürekten sevdiğim, sana bunları yazıyorum; çünkü bir göz kırpması bile bende bambaşka duygular oluşturan, o tatlı yüzü içimi ısıtan başka birisini nereden bulabilirim? Senin tatlı çehrende sonsuz sıkıntılarımı ve tarifi imkânsız kayıplarımı bile bulabilir ve o güzel yüzünü öptüğümde mutluluğa sarılırım.

Aşk Sözleri (Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

DUYGUSAL VE ROMANTİK AŞK SÖZLERİ

Güneş gibi parıldadın hayatımda. Gökkuşağı gibi renk kattın ömrüme. Seni seviyorum sonsuzum ol!

Karanlığın içinde ışık tutan, kaybolduğum çöllerin içinde rehberim olan, sevgisiyle beni sahiplenen sevgilim… Seni seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki yanımdasın.

Issız bir çölde bulduğum su misali seviyorum seni. Hayatımda değer verdiğim en güzel varlık. İyi ki varsın.

Aşk Sözleri (Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

Hayatıma girdiğin gün ben yeniden doğdum. Bana gerçekten sevilmeyi öğreten en değerlim. Sana çok aşığım. Hep yanımda kal!

Sevmek ne kadar da güzel bir duyguymuş. Bana bu duyguyu yaşattığın için teşekkür ederim canım sevgilim.

Aşk Sözleri (Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

Hep gündüz olsun istiyorum gül yüzünü daha fazla görebilmek için, her gece senin hayalinle uyuyor her sabah senin mutluluğunla uyanıyorum. Sen benim için yaşama nedenisin. Kendimden daha çok senin mutluluğunu düşünüyorum tüm güzellikler seninle olsun. Ömrümün sonuna kadar seni sevmeye devam edeceğim.

Aşk Sözleri (Sevgiliye Güzel, Duygusal Resimli ve Romantik Aşk Sözleri ve Mesajları)

Gecenin karanlığında, güneşin ışığında, suyun damlasında, selin coşkusundasın. Kimi yanımda kimi rüyamda ama sen benim hep aklımdasın bunu sakın unutma.

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