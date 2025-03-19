Bolu, Karabük ve Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi araştırmaları hız kazandı. Bahar havasının ardından gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıkta ani düşüş yaşandı ve bazı iller kar yağışı ile yeniden karşılaştı. Bu noktada gözler kar tatili duyurularına çevrildi. Peki; 20 Mart Perşembe eğitime kar engeli var mı?