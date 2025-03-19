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Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
16:09
Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!
Ülke genelinde beklenen kar yağışı geldi. Bu noktada yağışın etkili olduğu Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi sorusu takip edilmeye başladı. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken sorular Valilik kanallarına yöneltiliyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarıları kar tatili beklentisini doğuruyor. Peki; 20 Mart Perşembe Bolu, Karabük ve Kastamonu'da okul var mı?