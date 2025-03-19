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Haberler Yaşam Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:09

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!

Ülke genelinde beklenen kar yağışı geldi. Bu noktada yağışın etkili olduğu Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi sorusu takip edilmeye başladı. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken sorular Valilik kanallarına yöneltiliyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarıları kar tatili beklentisini doğuruyor. Peki; 20 Mart Perşembe Bolu, Karabük ve Kastamonu'da okul var mı?

Bolu, Karabük ve Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!

Bolu, Karabük ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi araştırmaları hız kazandı. Bahar havasının ardından gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıkta ani düşüş yaşandı ve bazı iller kar yağışı ile yeniden karşılaştı. Bu noktada gözler kar tatili duyurularına çevrildi. Peki; 20 Mart Perşembe eğitime kar engeli var mı?

Bolu, Karabük ve Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği ile sorgulanan kar tatili açıklamaları henüz 20 Mart Perşembe günü için gelmedi. İlde etkili olan kar yağışının devam etmesi durumunda tedbir alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

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Bolu, Karabük ve Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!

KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliği de 20 Mart Perşembe günü için kar tatili açıklaması yapmadı. Kar yağışının devam etmesi durumunda yeniden duyurulara dönülecek.

Bolu, Karabük ve Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu Valiliği de henüz kar tatili yönünde bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili gelişmeler Valilik duyurularından öğreniliyor.

Bolu, Karabük ve Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe için gözler kar tatili duyurularında!