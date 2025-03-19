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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 07:14

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve bazı diğer illerde kar yağışı etkili olacak. Bu hava koşulları, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Öğrenciler ve veliler, valiliklerin konuya ilişkin vereceği açıklamaları heyecanla bekliyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı, ancak gözler valiliklerin açıklamalarında. Peki, "Bugün okullar tatil mi?" 19 Mart 2025 Çarşamba günü, kar yağışından etkilenen iller ve ilçeler hangileri? İşte tatil ilan edilen yerlerin güncel listesi...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

Ülke genelinde, özellikle İstanbul'un yüksek kesimleri ve Ankara'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle hava koşulları olumsuzlaşan şehirlerde, valilikler zaman zaman okulları tatil edebiliyor. 19 Mart Çarşamba günü okula gitmesi gereken öğrenciler, hangi illerde okulların tatil edildiğini merak etmeye başladı. Peki, 19 Mart Çaramba günü okullar tatil mi, eğitime hangi illerde ara verild? İşte 19 Mart itibariyle okulların tatil olduğu iller...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Yurt genelinde birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.19 Mart Çarşamba günü için okulların tatil olup olmadığına dair henüz valiliklerden bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberlerde yer verilecektir.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

BİRÇOK İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ!

Meteoroloji, bazı illerde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Bugün için "Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova" illerinde sarı uyarı yapılırken, yarın için ise "Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Osmaniye" illerinde de sarı uyarı verildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

HAVA DURUMU UYARILARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksaklıkları ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemlidir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Bu koşullarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi, Kar Erimesi ve Buzlanma Uyarısı: Doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı, ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu durum, heyelan, ulaşımda aksaklıklar ve kar erimelerine bağlı olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.