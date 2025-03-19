BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

HAVA DURUMU UYARILARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksaklıkları ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemlidir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Bu koşullarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi, Kar Erimesi ve Buzlanma Uyarısı: Doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı, ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu durum, heyelan, ulaşımda aksaklıklar ve kar erimelerine bağlı olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.