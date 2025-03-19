BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı birçok ilde başladı! 19 Mart Çarşamba kar tatili olan iller listesi

BİRÇOK İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ!
Meteoroloji, bazı illerde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Bugün için "Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova" illerinde sarı uyarı yapılırken, yarın için ise "Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Osmaniye" illerinde de sarı uyarı verildi.