BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik kar tatili açıklamaları pek çok il ve ilçe özelinde takip ediliyor. Meteorolojik verilere göre kar yağışının devam ettiği ve edeceği illerde öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kararlar alındı.

İşte, 26 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olduğu o iller ve ilçeler: