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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:18

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Meteorolojik verilere göre alınan kar tatili kararları il il takip ediliyor. Valilik üzerinden duyurulan açıklamalar kar yağışının etkili olduğu illerde izleniyor. Bugün okullar tatil mi sorusu bir kez daha o illerde gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin takibinde olan eğitime kar engeli açıklamaları peş peşe geldi. Peki; 26 Şubat Çarşamba okul var mı, hangi illerde okullar tatil edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

Bugün okullar tatil mi 26 Şubat Çarşamba için araştırılıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde devam eden kar yağışı okullar üzerinde etkili oluyor. Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için alınan kararlar gündemde. İşte, okulların tatil olduğu iller ve ilçeler:

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik kar tatili açıklamaları pek çok il ve ilçe özelinde takip ediliyor. Meteorolojik verilere göre kar yağışının devam ettiği ve edeceği illerde öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kararlar alındı.

İşte, 26 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olduğu o iller ve ilçeler:

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Valilik o iller için duyurdu! 26 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler listesi

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

BARTIN

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında 'taşımalı eğitim gören ögrencilerimiz için' 26 Şubat 2025 Çarsamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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