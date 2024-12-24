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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl'de okul var mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 06:14

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl'de okul var mı?

Kar yağışının etkili olduğu Tunceli ve Bingöl gibi illerde eğitime ara açıklamaları valilik duyurunlarında takip ediliyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler gelen duyuruları takip ederken 24 Aralık bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları dikkate alınıyor. Peki; bugün Tunceli'de okul var mı, Bingöl'de okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl’de okul var mı?

24 Aralık 2024 bugün okullar tatil mi sorusu için gözler il valiliklerine çevrildi. Kar tatili olması durumunda bölge sakinlerinin bilgilendirildiği sistemde hava durumu raporları etkili oluyor. Peki; Tunceli ve Bingöl'de okullar tatil mi? İşte, kar tatili olan iller...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl’de okul var mı?

BUGÜN BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yayladere ve Yedisu ilçelerinde,
Sancak beldesinde,
Merkez Sudüğünü köyünde,
24 Aralık Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl’de okul var mı?

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Pülümür Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür köylerinde taşımalı eğitime 24 Aralık Salı günü için ara verildiği duyuruldu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl’de okul var mı?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl’de okul var mı?

Yağışların, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ile Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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