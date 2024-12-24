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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl'de okul var mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
06:14
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl'de okul var mı?
Kar yağışının etkili olduğu Tunceli ve Bingöl gibi illerde eğitime ara açıklamaları valilik duyurunlarında takip ediliyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler gelen duyuruları takip ederken 24 Aralık bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları dikkate alınıyor. Peki; bugün Tunceli'de okul var mı, Bingöl'de okullar tatil mi?