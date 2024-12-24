BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK 2024? Bugün Isparta, Burdur, Antalya ve Bingöl’de okul var mı?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.