Çorum’da yarın okullar tatil mi? Çorum Valiliği açıklaması ile 2 Ocak 2026 kar tatili gelişmeleri

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle veliler ve öğrenciler Çorum'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. 1 Ocak resmi tatil kapsamında olduğundan 2 Ocak Cuma günü için bir karar olup olmadığı araştırılıyor. İşte Çorum Valiliği tarafından yapılan son açıklamalar;