Haberler Yaşam Çorum’da yarın okullar tatil mi? Çorum Valiliği açıklaması ile 2 Ocak 2026 kar tatili gelişmeleri
Giriş Tarihi: 01.01.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 16:02

Çorum’da yarın okullar tatil mi? Çorum Valiliği açıklaması ile 2 Ocak 2026 kar tatili gelişmeleri

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışları nedeniyle pek çok ilde eğitim öğretime ara veriliyor. Hal böyle olunca Çorum'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. İşte Valilik tarafından yapılan son açıklamalar ışığında 2 Ocak 2026 kar tatili gelişmeleri.

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle veliler ve öğrenciler Çorum'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. 1 Ocak resmi tatil kapsamında olduğundan 2 Ocak Cuma günü için bir karar olup olmadığı araştırılıyor. İşte Çorum Valiliği tarafından yapılan son açıklamalar;

ÇORUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı, il genelinde 2 Ocak Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.

İşte Valilik açıklaması

Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme ihtimaline karşı önleyici tedbirler alınmış olup, ilimiz genelinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.