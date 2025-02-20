Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gümüşhane, Tokat ve Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:20

Gümüşhane, Tokat ve Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Gümüşhane,Tokat ve Bayburt'ta da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, tatil beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 20 Şubat'ta Gümüşhane, Tokat ve Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi duyuru yapıldı mı?

Gümüşhane, Tokat ve Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!

Türkiye genelinde devam eden yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane,Tokat ve Bayburt'ta ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Valilikten gelecek resmi duyurular yakından takip edilirken, tatil beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 20 Şubat'ta Gümüşhane,Tokat ve Bayburt'ta okullar tatil mi? Valilik tarafından açıklama yapıldı mı?

Gümüşhane, Tokat ve Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!

BAYBURT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gümüşhane, Tokat ve Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!

GÜMÜŞHANE'DE EĞİTİME ARA!

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane, Tokat ve Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!

TOKAT'IN O İLÇESİNDE KAR TATİLİ!

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

SON DAKİKA