Gümüşhane, Tokat ve Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!

Türkiye genelinde devam eden yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane,Tokat ve Bayburt'ta ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Valilikten gelecek resmi duyurular yakından takip edilirken, tatil beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 20 Şubat'ta Gümüşhane,Tokat ve Bayburt'ta okullar tatil mi? Valilik tarafından açıklama yapıldı mı?