Haberler
Yaşam
Gümüşhane, Tokat ve Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
00:20
Gümüşhane, Tokat ve Bayburt'ta bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe kar tatili için Valilik kararı duyuruldu!
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Gümüşhane,Tokat ve Bayburt'ta da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, tatil beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 20 Şubat'ta Gümüşhane, Tokat ve Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi duyuru yapıldı mı?