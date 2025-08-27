Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Günaydın Mesajları 2025 - Arkadaşa, Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Resimli, Neşeli, Anlamlı Günaydın Mesajı
Giriş Tarihi: 27.08.2025 09:21

Güne neşeli ve eğlenceli bir başlangıç yapmak için sevdiklerinizi gülümseten günaydın mesajı seçeneklerine göz atmak isteyebilirsiniz. Arkadaşa esprili ve komik; eşe, flörte, kız ve erkek sevgiliye romantik sözlerle bezenmiş romantik günaydın mesajları yollamak, sevdiklerinizin güne anlamlı bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır. Sosyal medya paylaşımlarınızda da kullanabileceğiniz yepyeni resimli seçeneklerin yanı sıra kısa ve uzun sözlerle hazırlanmış etkileyici ve en güzel günaydın mesajları sabah.com.tr'de!

Sabahın ilk ışıklarında gözünü telefonla açanlar bilir ki sevdiğinden gelen neşeli bir mesaj günü anlamlı kılmaya yeter de artar! Bu sebeple, sıradan bir günaydın mesajı yerine eğlenceli ve gülümseten bir mesaj atmak hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecektir. Bu noktada; arkadaşa yollanacak esprili ve komik mesajların yanı sıra uzaktaki eşe, flörte, kız ve erkek sevgiliye romantik günaydın mesajları yollamak için farklı seçeneklere göz atmakta fayda var. İşte en güzel, uzun ve kısa seçenekli, yepyeni resimli, etkileyici günaydın mesajları;

Günaydın Mesajları

Aşağıda yer alan resimli seçenekler arasından beğendiklerinizi indirebilir, Facebook ve WhatsApp butonlarına tıklayarak direkt paylaşabilirsiniz.

Sevgiliye Günaydın Mesajları 2025

Günaydın! Çiçekler gibi aç, rüzgar gibi hafif ol bugün. Doğa sana güzelliklerini sunsun.

Günaydın sevgilim… Gecem senin hayalinle geçti, sabahın ise sesinle güzelleşsin. Seni seviyorum.

Günaydın! Bugün hedeflerine bir adım daha yaklaştığın gün olsun. İçindeki güce güven, sen harikasın!

Geceleri seni düşünüp uykusuz kalıp sabahın köründe ayağa dikiliyorum, öylesine aşık ettin kendine tebrikler... Günaydın sevgilim.

Fecr vakti kızıl güllerin güzelliği bana seni hatırlatıyor, sabırsızlanıyorum gün doğumuna.

Güne sevdiceği olmadan başlayamayanlar kulübünden günaydınlar.

Geceleri yıldızları izler seni düşünürüm, gün doğarken aklımda yine sen, meğer gecem gündüzüm sen olmuşsun, günün aydın olsun.

Güne filtre kahvesiz başlayamayanlar, biz komple kahvehane içsek başlayamıyoruz bilginize, günaydın.

Biliyor musun? Sabahları güneş odamı seni gülüşün ise içimi aydınlatıyor aşkım.

Başkaları uykusunda düşteyken, ben aşkınla uyanınca düşteyim. Hadi uyan sevgilim uyan da rüyam başlasın.

Uyanmanı beklerken kuşlara ekmek atıyorum, kedilere yemek veriyorum, aşkın beni ben yaparken içimdeki iyiliği de büyüttü, iyi ki varsın sevgilim.

Daha gün doğmadan tüm hücrelerimde aşkın uyanıyor.

Uykusunu almışlar hariç herkese günaydın.

Arkadaşa Gönderilecek Günaydın Mesajları 2025

Yeni günle beraber çevremizdeki insanlarla iletişimimiz başlar, güne güzel başlamak için yakınlarımızla keyifli günaydın diyalogları oldukça faydalıdır. Hele ki yoğun bir güne başlamadan evvel arkadaşlardan eğlenceli ve komik günaydın mesajları almak, çoğumuzun yüzünü güldürüp keyiflendirir.

Kazasız belasız, acısız dertsiz, huzurlu mutlu güzel bir gün olması dileğiyle. Hayırlı sabahlar.

Allah(c.c)'ım, nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Hayırlı sabahlarımız olsun.

Sabahın seherinden, rüzgarın nefesinden, ezanın sesinden gönlümüze düşen huzur. Uyandık bugün de çok şükür ya Rab, Günaydın hayırlı sabahlar...

Seçim yapıp sabahların daha geç olmasını sağlayamaz mıyız? Günaydınlar.

Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden rahman ve resul aşkı eksik olmasın. Gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp, gerçeğe dönüşmesi dileğiyle hepinize hayırlı ve mutlu sabahlar.

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa, Rabbim gönlünüze onu versin. Hayırlı sabahlar.

Her sabah uyanır uyanmaz aklıma gelen ilk şeyin sen olması ne kadar da güzel değil mi arkadaşım? İlk günaydının benden.

Romantik Günaydın Mesajları 2025

Sevdiceğinden güzel bir günaydın mesajı ile güne başlamayı kim istemez ki? Haydi, sevgilinizi mutlu eden siz olun. Hepsi ayrı güzel ve farklı, sevdiğinizin içini ısıtacak romantik günaydın mesajları ve günaydın aşkım sözcükleriyle başlayan mesajları sizler için derledik;

Kalbim sığmaz oluyor göğsüme sabahları, biliyorum ki sevgilim gözünü açtı güne.

Yüreğimde ebediyete kadar yaşıyorsun. Bugünü seni düşünmeden yaşamak imkansız olacak, günaydın aşkım.

Sabah serinliğinin ayazı, aşkının kalp sancısı hepsi bir araya geldi başımı döndürüyor, uyan da kendime geleyim bir tanem.

Ömrümün bunca geçen sabahı meğer ne tatsız tuzsuz geçmiş, seni bulunca anladım, günaydın.

Gecemi aydınlatan ayım, sabahlarımın ışığı güneşimsin.

Eskiden uyanırken homurdanan ben şimdi ıslık çalıyor, sen nasıl bir şeysin de beni böylesine değiştirdin.

Uyumadan ettiğim dualarımın kabulü günaydın.

Her yeni gün, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar getirir. Bugünün harika geçsin!

Rabbim! Yuvalarımıza saadet ver, ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden eyle! Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Hayırlı sabahlarımız olsun.

Bir gün kalkacaksın hep hayal ettiğin şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak şimdi tam zamanı gün senin. Günaydın.

Yere düşen yağmur damlaları kalbine inecek güneşi engellemesin güneş bulutların arasından hep sana doğru baksın. Güneş güzellikler getirsin ruhuna.

Uyan ve gülümse! Çünkü dünyada senin gibi birine ihtiyaç var. Harika bir gün geçir!

Yeni bir sabah, yeni umutlar... Bugün her şeyin en güzel şekilde olacağına inan.

Yine bugün kalktığımda Allah'a binlerce kez şükürler ettim. Senin gibi eşsiz birini hayatıma kattığı için şükür. Biricik aşkım kocaman günaydın.

Güne senin gülüşünle başlamak en güzel hediye. Bugün de seni çok seviyorum!

Her yeni gün seninle daha güzel. Hayatımda olduğun için minnettarım.

Romantik Günaydın Mesajları

Günaydın! Bugün hayat sana en güzel sürprizlerini hazırlıyor. Hadi kalk ve gülümse, dünya seni bekliyor!

Seninle uyandığım her sabah, hayatıma renk katıyor. Bugün de seni sevmenin huzuruyla dolu bir gün olacak. Seni çok seviyorum.

Gözlerin gibi aydınlık, gülüşün gibi neşeli bir gün seninle olsun. Sana günaydın diyebilmek bile bir mucize gibi. İyi ki varsın, aşkım.

Gözlerini açtığında hissettiğin huzur tüm gün seninle olsun. Yeni bir gün, yeni umutlarla dolu.

Günaydın gönlümün prensesi; varlığıma sebep olan aşk böceğim, içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim.

Yeni bir gün, yeni umutlar demek. Seninle her şey daha parlak.

Gözlerimi açtığımda seni düşündüm. Umarım harika bir gün geçirirsin!

Aman Allah'ım güzelliğin büyüleyici bir rüya gibi. Gözlerin bu rüyanın en muhteşem eseri. Dün gece sen rüyalarımı süsledin, sonra uyandım ve rüyalarımın gerçek olduğunu gördüm. Güne seninle merhaba demek en büyük keyif benim için. Günaydın sevgilim.

Günaydın, sevgili! Seninle her sabah bir başka güzel. Bugün de kalbimde yerin var.

Günaydın iyi sabahlar, O kadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvaltı hazırla. Seni uyandırmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvaltımı rengarenk yapıyorsun, Yemesen de yanımda otur, Bırak çayımı ben koyarım, Sen bitanem karşımda otur.

Her sabah bir mucizedir, tıpkı senin varlığın gibi. Günaydın, hayatımın ışığı!

Arkadaşa Günaydın Mesajı

Yeni günle beraber çevremizdeki insanlarla iletişimimiz başlar, güne güzel başlamak için yakınlarımızla keyifli günaydın diyalogları oldukça faydalıdır. Hele ki yoğun bir güne başlamadan evvel arkadaşlardan eğlenceli ve komik günaydın mesajları almak, çoğumuzun yüzünü güldürüp keyiflendirir. Arkadaşlarınızın yüzünde tebessüm ettirecek komik günaydın mesajları ayrıca kısa ve uzun günaydın mesajları nelermiş hep birlikte bakalım;

Hey! Erken uyanmanın mucidi sana sesleniyorum, vicdanınız rahat mı acaba?

Seçim yapıp sabahların daha geç olmasını sağlayamaz mıyız? Günaydınlar.

Güne filtre kahvesiz başlayamayanlar, biz komple kahvehane içsek başlayamıyoruz bilginize, günaydın.

Uykuyu sevmesek, öğleden sonra sabah olurdu öyle bir kadersizlik

Uykusunu almışlar hariç herkese günaydın.

Yapımda emeği geçen yastık, yorgan, yatak üçlüsüne teşekkür ederiz, uykumuzun sonuna geldik.

Günaydın canım sevgilim. Seni tanıdığım günden beri ruhuma hep neşe vermeyi başardın. Seninle güzelleşti her şeyim. Seninle anlam kazandı hayatım. Seni çok seviyorum hayatımın en güzel şeyi.

Günler seninle başlar, gözlerimi açtığımda yeni bir güne seninle uyanmanın mutluluğunu yaşıyorum sevgilim günaydın

Şafak vakti duam, Allah sana yüzünü güldürecek güzel bir gün nasip etsin. Günaydın.

Şu üç günlük dünyada dertlere boğulmuş olmasına rağmen gülmeyi başaran arkadaşlarım, hepinize günaydın.

Günaydın! Bugün seni güzelliklerle dolu bir gün bekliyor. Işığınla herkesi ısıt.

Sabahın ilk ışıkları, içindeki enerjiyi parlatmak için geldi. Günün harika geçsin!

Gözlerini bugüne öyle bir aç ki her şey dilediğin gibi olsun arkadaşım, Günaydın.

Yapımda emeği geçen yastık, yorgan, yatak üçlüsüne teşekkür ederiz, uykumuzun sonuna geldik.

Uykuyu sevmesek öğleden sonra sabah olurdu öyle bir kadersizlik.

Hey! Erken uyanmanın mucidi sana sesleniyorum, vicdanınız rahat mı acaba?"

Güne nasıl başlarsan öyle devam eder. Güzel bir gün hayır duaları ile başlar. Allah hayırlı, huzurlu, sağlıklı güzel bir gün nasip etsin cümlemize. Günaydınlar hayırlı sabahlar.

Gülümsemen güneş gibi ışıltılı sen gülünce dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın.

Hayatı yaşanır kılan insanın hayalleridir, hayallerinizin gerçek olması dileğiyle... Günaydın.

Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım! Seher vakti yapılan ve kabul olunan en güzel dualarım. Günaydın sevgilim...

Dostluk ne sadakat ne de söz ister. Dostluk yürek cesaret ister, yüreği güzel dostum günaydın.

Gözlerim uykulu ama yüreğim aşkınla capcanlı, seninle olacaksa ben her gün uykusuz kalmaya dünden hevesliyim, günaydın biriciğim.

Günaydın, bize gelebilir misin? Kahvemi şekersiz içemiyorum da...