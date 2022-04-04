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Haberler Yaşam En Komik Günaydın Mesajları 2022: Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderilecek Eğlenceli ve Komik Günaydın Mesajları ile Sözleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:13

En Komik Günaydın Mesajları 2022: Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderilecek Eğlenceli ve Komik Günaydın Mesajları ile Sözleri

Sabahları güne güzel başlamanın yollarından biri de güzel ve komik günaydın mesajı almaktan geçiyor. Çevrenizdekilere ve sevdiğiniz insanlara güzel mesajlar atarak günlerine renk katmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden keyifli ve komik günaydın mesajları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

En Komik Günaydın Mesajları 2022: Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderilecek Eğlenceli ve Komik Günaydın Mesajları ile Sözleri

Esprili bir günaydın mesajı, güne pozitif başlamak için büyük önem taşıyor. Gözlerinizi açtığınızda bir mesajı gülerek okuduğunuzda, gününüzün büyük bir bölümünü mutlulukla geçirebilirsiniz. Aynı zamanda komik günaydın mesajları, keyifli bir sohbetin de başlangıcı olabiliyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en komik günaydın mesajı seçenekleri.

En Komik Günaydın Mesajları 2022: Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderilecek Eğlenceli ve Komik Günaydın Mesajları ile Sözleri

Komik Günaydın Mesajları

Sabah uyanır uyanmaz arkadaşlarınızı, ailenizi ya da sevgilinizi güldürmek için yazabileceğiniz eğlenceli mesajları şu şekilde sıralayabiliriz:

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En Komik Günaydın Mesajları 2022: Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderilecek Eğlenceli ve Komik Günaydın Mesajları ile Sözleri
  • Erken yatar geç kalkar, geç yatar erken kalkar, dal sarkar kartal kalkar, dal sarkar kartal kalkar. Kısacası "Günaydın " diyecektim.
  • Baktınız hayat size gülmüyor, siz hayata gülün gıcıklık olsun. Günaydın.
En Komik Günaydın Mesajları 2022: Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderilecek Eğlenceli ve Komik Günaydın Mesajları ile Sözleri
  • Uyandığında az daha uyusam bir şey olmaz deyip uyuyan ve gideceği yere geç kalan ardından koşar adımlarla uykulu uykulu evden çıkan herkese günaydın.
En Komik Günaydın Mesajları 2022: Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderilecek Eğlenceli ve Komik Günaydın Mesajları ile Sözleri
  • Bu sabahları neden bu kadar erkene koymuşlar ya? Günaydın!
  • Armut dalda asılsın, günaydın canım nasılsın?
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