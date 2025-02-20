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Haberler Yaşam Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:45

Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırdı. Iğdır, yoğun kar yağışının yaşandığı iller arasında yer alıyor. Hava koşullarının eğitimi aksatıp aksatmayacağı merak konusu olurken, yetkililer güncel verileri değerlendirerek karar alıyor. Öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Iğdır'da okullar tatil olacak mı?

Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!

Iğdır'da eğitime ara verilip verilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Beklenen kar yağışı ülke genelinde etkisini gösterirken, bölgede hava şartlarına bağlı alınacak tedbirler yakından izleniyor. Özellikle kış koşullarının yaşamı olumsuz etkilediği illerde, Valilikten gelecek duyurular büyük önem taşıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Iğdır'da okullar tatil olacak mı?

Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!

IĞDIR'DA EĞİTİME ARA!
Iğdır Valiliği, ilde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

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