Iğdır’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!

IĞDIR'DA EĞİTİME ARA!

Iğdır Valiliği, ilde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.