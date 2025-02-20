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Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
19:45
Iğdır'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Iğdır Valiliği açıklama yaptı!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırdı. Iğdır, yoğun kar yağışının yaşandığı iller arasında yer alıyor. Hava koşullarının eğitimi aksatıp aksatmayacağı merak konusu olurken, yetkililer güncel verileri değerlendirerek karar alıyor. Öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Iğdır'da okullar tatil olacak mı?