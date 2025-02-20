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Haberler Yaşam Muş'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:45

Muş'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!

Kar fırtınası, yurdu etkisi altına alarak birçok şehirde yoğun kar yağışına sebep oldu. Özellikle öğrenciler, hangi illerde kar tatili olduğunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Bu iller arasında Muş da yer alıyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla kar tatili olan iller duyuruluyor. Peki, 20 Şubat Cuma günü Muş'ta okullar tatil mi?

Muş’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!

Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Muş'ta devam eden kar yağışı nedeniyle, "Muş'ta yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bu günlerde, eğitimde aksama olup olmayacağını merak edenler, Valilik tarafından yapılacak duyuruları dikkatle izliyor. Peki, 21 Şubat Muş'ta eğitime ara verildi mi?

Muş’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!

MUŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da okulların il genelinde tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bugün olduğu gibi yarın da 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı, kreş ve anaokuluna devam eden çocukları bulunan kadın personelin de idari izin kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı

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Muş’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Muş’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Muş’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

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