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Muş'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
17:45
Muş'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Muş Valiliği açıklama yaptı!
Kar fırtınası, yurdu etkisi altına alarak birçok şehirde yoğun kar yağışına sebep oldu. Özellikle öğrenciler, hangi illerde kar tatili olduğunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Bu iller arasında Muş da yer alıyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla kar tatili olan iller duyuruluyor. Peki, 20 Şubat Cuma günü Muş'ta okullar tatil mi?