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Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
21:30
Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırmış durumda. Sinop, yoğun kar yağışının görüldüğü şehirler arasında yer alıyor. Hava şartlarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, yetkililer güncel durumu değerlendirerek karar veriyor. Öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Sinop'ta okullar tatil edilecek mi?