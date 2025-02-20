Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!

Sinop'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, bölgede de kendini gösterirken, hava koşullarına bağlı alınacak önlemler merak ediliyor. Özellikle kış şartlarının günlük yaşamı zorlaştırdığı illerde, Valilikten gelecek açıklamalar büyük önem taşıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Sinop'ta okullar tatil edilecek mi?