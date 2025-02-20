Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:30

Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırmış durumda. Sinop, yoğun kar yağışının görüldüğü şehirler arasında yer alıyor. Hava şartlarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, yetkililer güncel durumu değerlendirerek karar veriyor. Öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Sinop'ta okullar tatil edilecek mi?

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!

Sinop'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, bölgede de kendini gösterirken, hava koşullarına bağlı alınacak önlemler merak ediliyor. Özellikle kış şartlarının günlük yaşamı zorlaştırdığı illerde, Valilikten gelecek açıklamalar büyük önem taşıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Sinop'ta okullar tatil edilecek mi?

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!

SİNOP'TA EĞİTİME ARA!

Sinop'ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Sinop Valiliği açıklama yaptı!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

SON DAKİKA