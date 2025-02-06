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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller
Giriş Tarihi: 06.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
22:11
SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller
Yoğun kar yağışı, birçok ili etkisi altına alarak eğitime ara verilmesine yol açtı. Öğrenciler ve veliler, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını ararken, kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları da gelmeye başladı. 7 Şubat Cuma günü (yarın), kar nedeniyle okulların tatil olduğu şehirler ve eğitime ara verilen iller belli oldu. Peki; yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte, son dakika valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi.