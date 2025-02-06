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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller
Giriş Tarihi: 06.02.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:11

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller

Yoğun kar yağışı, birçok ili etkisi altına alarak eğitime ara verilmesine yol açtı. Öğrenciler ve veliler, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını ararken, kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları da gelmeye başladı. 7 Şubat Cuma günü (yarın), kar nedeniyle okulların tatil olduğu şehirler ve eğitime ara verilen iller belli oldu. Peki; yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte, son dakika valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller

Yoğun kar yağışı, 7 Şubat 2025 Cuma günü için okullarda tatil kararlarını gündeme getirdi. Öğrenciler ve veliler, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Son dakika açıklamalarıyla birlikte, kar nedeniyle eğitime ara verilen iller ve kar tatili olan şehirler belli oldu. Peki, 7 Şubat yarın okullar tatil mi? İşte, son dakika valilik açıklamarı ile kar tatili olan iller listesi tamamı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )

İşte 7 Şubat Cuma günü tatil olan iller;

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SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller

KAYSERİ

Kayseri'de kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller

SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? O illerde 7 Şubat’ta eğitime ara verildi! İşte kar tatili olan iller

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

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