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VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis'te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis'te bugün okul var mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:13
VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis'te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis'te bugün okul var mı?
Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini göstererek birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle öğrenciler, hangi illerde eğitime ara verildiğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu iller arasında Bitlis ve Şırnak da bulunuyor. Valilikler tarafından yapılan duyurularla tatil kararları açıklanıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Bitlis ve Bitlis ve Şırnak'ta okullar tatil mi?