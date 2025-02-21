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Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:13

VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis'te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis'te bugün okul var mı?

Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini göstererek birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle öğrenciler, hangi illerde eğitime ara verildiğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu iller arasında Bitlis ve Şırnak da bulunuyor. Valilikler tarafından yapılan duyurularla tatil kararları açıklanıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Bitlis ve Bitlis ve Şırnak'ta okullar tatil mi?

VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis’te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis’te bugün okul var mı?

Ülke genelinde devam eden olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından izleniyor. Özellikle Bitlis ve Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, "Bitlis ve Şırnak'ta yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yoğun kar yağışının sürdüğü bu günlerde, eğitimde aksama olup olmayacağını öğrenmek isteyenler, Valilikten gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Bitlis ve Şırnak'ta eğitime ara verildi mi?

VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis’te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis’te bugün okul var mı?

ŞIRNAK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ!
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis’te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis’te bugün okul var mı?

BİTLİS'DE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, sabah saatlerinde de buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat'ta il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği, 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak tedbir alınacaktır."

VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis’te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis’te bugün okul var mı?

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

VALİLİKLER AÇIKLADI! Şırnak ve Bitlis’te okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis’te bugün okul var mı?

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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