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Haberler Yaşam Van'da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van'ın o ilçesinde eğitime kar engeli...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:20

Van'da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van'ın o ilçesinde eğitime kar engeli...

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da günlük yaşamı zorlaştırıyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valilikten gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, tatil beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 20 Şubat'ta Van'da okullar tatil mi? Valilik duyuru yaptı mı?

Van’da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van’ın o ilçesinde eğitime kar engeli...

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek tatil kararını yakından takip ediyor. Peki, 20 Şubat'ta Van'da okullar tatil mi? Valilikten resmi bir açıklama yapıldı mı?

Van’da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van’ın o ilçesinde eğitime kar engeli...

O İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Van’da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van’ın o ilçesinde eğitime kar engeli...

METEROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Van’da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van’ın o ilçesinde eğitime kar engeli...
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