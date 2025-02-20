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Van'da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van'ın o ilçesinde eğitime kar engeli...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
00:20
Van'da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Van'ın o ilçesinde eğitime kar engeli...
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da günlük yaşamı zorlaştırıyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valilikten gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, tatil beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 20 Şubat'ta Van'da okullar tatil mi? Valilik duyuru yaptı mı?