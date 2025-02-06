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Haberler Yaşam Yarın Konya'da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:30

Yarın Konya'da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!

Konya'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları sonrası gözler 7 Şubat için Konya Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Kar yağışı ve soğuk havanın öğrencileri nasıl etkileyeceği merak edilirken, veliler ve öğrenciler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Konya'daki son durum ve valilikten beklenen açıklamalar…

Yarın Konya’da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 7 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin yapacağı resmi açıklamayı beklerken, hava durumu raporları da yakından takip ediliyor. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi?

Yarın Konya’da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!

7 ŞUBAT KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat Cuma günü için Konya'dan henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatilinin 7 Şubat tarihinde de devam etmesi bekleniyor. Kar tatiline ilişkin Valilik açıklamaları geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Yarın Konya’da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!

6 ŞUBAT BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kar yağışı nedeniyle tatil olan iller arasında Trabzon, Sakarya, Bayburt, Yozgat, Elazığ, Konya, Tunceli, Erzincan, Aksaray, Zonguldak, Giresun, Adana, Bolu, Yalova, Sinop, Düzce, Niğde, Nevşehir, Ordu, Gümüşhane yer aldı. Yukarıda kar tatili duyurusu yapılan illerin bazıları il genelinde bazıları ise ilçe bazlı olarak eğitim ve öğretime ara verildi.

Yarın Konya’da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı olacak. Akdeniz'in doğusunda ise sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı gelen iller; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce.

Yarın Konya’da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!
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