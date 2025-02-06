Yarın Konya’da okullar tatil mi, ders var mı? 7 Şubat için gözler Konya Valiliğine çevrildi!

7 ŞUBAT KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat Cuma günü için Konya'dan henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatilinin 7 Şubat tarihinde de devam etmesi bekleniyor. Kar tatiline ilişkin Valilik açıklamaları geldiğinde haberimiz güncellenecektir.