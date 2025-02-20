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Yarın okullar tatil mi? O illerde kar yağışı devam ediyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:37
Yarın okullar tatil mi? O illerde kar yağışı devam ediyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunda 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat'ta 35 ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla bazı illerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, 21 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar…