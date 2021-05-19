Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan'dan Netanyahu benzetmesine tepki: Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır

"BİZİM ADIMIZA MİSYON ŞEFLİĞİ YAPACAKLAR"

(Yabancı öğrencilerle ilgili) Türkiye'nin başkanı olarka yabancı öğrenci ifadesini kullanmak istemiyorum. Ben bunlara küresel diyorum. Yabancı dediğimiz zaman o ülkelerden gelenlere karşı yabancılaşma gibi bir şeyle onları üzer miyiz, saygıda kusur etmiş olabilir miyiz düşüncesiyle küresel ya da uluslararası öğrenciler diyoruz. Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktı. Türkiye'de bu konuda dünyada saygın ülkeler arasında. Bu kabul artarak devam ediyor. Bu her şeyden önce yarınlarda küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar.

Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video

MERAL AKŞENER'E NETANYAHU TEPKİSİ: FİLİSTİN'İN HARİTADAKİ YERİNİ BİLMEYECEK KADAR ZAVALLIDIR

Ülkemizde de aynı kafada olan siyasi liderler var. Şu anda muhalefetin bir kanadı benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman ciğerlerim sese gelir. O Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in buraya nasıl geldiğini harita ile gösterdi. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaklaşan siyasetçi var. Bir kadın olmasından dolayı ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş değilim. Davos'ta da İsrail'in Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları katlederler, şehit ederler siz busunuz dedim. Bunu Davos'ta söyledim. Bunu söylemiş, 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele etmiş olan Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin. Bunlar sonraki süreçte bizim Filistinli olan kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Filistin'e yapılan tüm yardımlar AK Parti dönemindedir. Hanımefendi bunu önce bir öğren. Bunlar Esed'in yanında, Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alır.