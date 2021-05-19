Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime geçecek mi? | Video

Başkan Erdoğan, "Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık. Biz göreve geldiğimiz 76 üniversite vardı, şimdi 207 üniversite var. 76 üniversite olduğu dönemde zor şartlar altında eğitim öğretim gördüler. Belki 4 4'lük ortam yok ama biz göreve geldiğimizde harç vardı, biz kaldırdık o işi bitirdi. 207 üniversiteyi her yönüyle destekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.