Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime geçecek mi? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
05:05
05:20
Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video 19.05.2021 | 20:40
02:36
Başkan Erdoğan, aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 19.05.2021 | 20:38
05:04
04:42
03:07
00:38
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi | Video 19.05.2021 | 19:16
01:49
01:36
00:50
PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 19.05.2021 | 17:35
04:05
Kerem Alkin | İlk çeyrek büyüme yüzde 9.5 19.05.2021 | 17:21
04:13
Melih Altınok | Trol siyaseti 19.05.2021 | 13:52
04:17
Hilal Kaplan | Kovid hakemi olarak devlet 19.05.2021 | 13:39
03:55
Şebnem Bursalı | PKK’yı devletleştirme projesi! 19.05.2021 | 13:37
04:22
Engin Ardıç | Kemalizm remix 19.05.2021 | 13:35
03:59
Salih Tuna | Hepiniz Babacan’sınız 19.05.2021 | 11:39
05:50
Yavuz Donat | 19 Mayıs... Kutlu olsun 19.05.2021 | 10:59
02:43
Başkan Erdoğan, "Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık. Biz göreve geldiğimiz 76 üniversite vardı, şimdi 207 üniversite var. 76 üniversite olduğu dönemde zor şartlar altında eğitim öğretim gördüler. Belki 4 4'lük ortam yok ama biz göreve geldiğimizde harç vardı, biz kaldırdık o işi bitirdi. 207 üniversiteyi her yönüyle destekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.