Başkan Erdoğan 17 günlük tam kapanma sonrası hedefi açıkladı: Vaka sayısı 5 bine inmeli! | Video

Türkiye'deki koronavirüs sürecine dair gelen bir soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Tam kapanmada ciddi manada düşüş yaşandı. 10 binlere filan indiysek almış olduğumuz kararların neticesidir. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." dedi.