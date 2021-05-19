Video Haber Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video

Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video

Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi | Video
19.05.2021 | 20:40

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