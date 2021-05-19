Başkan Erdoğan: Yakında FETÖ takımından bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde! | Video

Başkan Erdoğan, "Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." diye konuştu.