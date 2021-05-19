Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi | Video
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Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi | Video 19.05.2021 | 19:16
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İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon 19.05.2021 | 08:32
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Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle bir araya geldi. Gençler ile birçok konuyu görüşen Başkan Erdoğan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.