Kılıçdaroğlu TÜGVA için “lağım” dedi, TÜGVA’dan cevap gecikmedi: “Terbiyesizliktir”

Eminoğlu, "TÜGVA gibi ortaokuldan, lise ve üniversiteye kadar yüz binlerce gence ev sahipliği yapmış bir vakıf için "lağım" ifadesini kullanmak, en basit ifadeyle terbiyesizliktir. İşte biz vakfımızda misafir ettiğimiz gençlere bunu öğretiyoruz "kibar olun, saygılı olun ve insan olun" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmesi sonrasında hukuksuzluk son bulmuş ancak Metin Cihan isimli bir sosyal medya hesabından TÜGVA hakkında asılsız paylaşımlar yapılmıştı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medya hesabından tüm iddialara yönelik bir açıklama yayınlamış, "Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturulan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece Türkiye Gençlik Vakfı değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir" demişti.